Uomini e Donne News, Lutto per Chiara Rabbi: " Riposa in pace Eugè"

Sono ore difficili per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Chiara Rabbi, fidanzata di Davide Donadei. La ragazza ha recentemente perso il nonno e ne ha dato l'annuncio attraverso i social.

Chiara Rabbi piange nonno Eugenio: l'annuncio ai fan

Chiara Rabbi, la scelta del tronista Davide Donadei, ha da poco annunciato il grave Lutto, che ha colpito la sua famiglia nella giornata di ieri 26 settembre 2021: la dipartita di nonno Eugenio.

