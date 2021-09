(Di lunedì 27 settembre 2021) Si è acceso un violento scontro in studio e Maria De Filippi ha anticipato che lanon andrà in onda; intanto, per Andrea Nicola è scattato il primo bacio L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GossipItalia3 : UeD, è caos: volano schiaffi, il programma costretto a tagliare la scena #gossipitalianews - CaffeFou : Caos a #uominiedonne . Maria De Filippi caccia dallo studio il nuovo tronista #joele #ued #tronista -

Ultime Notizie dalla rete : UeD caos

Nello studio si è accesso ilnello studio di Uomini e Donne , nel corso della registrazione di ieri , domenica 26 settembre ... Intanto, aIda prosegue la sua conoscenza con Marcello e sembra ...Soleil Sorge creerà un granall'interno della Casa più spiata d'Italia: i ben informati di retroscena televisivi, quando ... Fanpage.it ha fatto le pulci all'ex volto, smascherandola e facendo ...Si è acceso un violento scontro in studio e Maria De Filippi ha anticipato che la scena non andrà in onda; intanto, per Andrea Nicola è scattato il primo bacio ...Secondo i rumor Joele Milan e una corteggiatrice sarebbero stati cacciati dal programma durante l'ultima registrazione. I due si sarebbero accordati per prendersi gioco della redazione ...