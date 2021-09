The Last of Us 2 – Fazioni: Naughty Dog ci aggiorna sullo stato dei lavori del multiplayer – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Naughty Dog ha offerto un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Fazioni, il Multiplayer di The Last of Us Parte 2.. In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog ci offre un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Fazioni, l’attesa espansione Multiplayer standalone di The Last of Us Parte 2, con un post sul sito ufficiale dello studio. La lettera aperta scritta da Rochelle Snyder, Sr. Manager Communications di Naughty Dog, ringrazia i fan per i loro sostegno e supporto continuo che ha permesso alla serie di The ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021)Dog ha offerto un piccolomentodeidi, ildi Theof Us Parte 2.. In occasione del Theof Us Day,Dog ci offre un piccolomentodeidi, l’attesa espansionestandalone di Theof Us Parte 2, con un post sul sito ufficiale dello studio. La lettera aperta scritta da Rochelle Snyder, Sr. Manager Communications diDog, ringrazia i fan per i loro sostegno e supporto continuo che ha permesso alla serie di The ...

