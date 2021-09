Solitamente è un trattamento efficace e sicuro Ciò che è successo alla top è una controindicazione rarissima

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 settembre 2021) La notizia è di quelle che ha fatto immediatamente il giro del mondo: in un post pubblicato su Instagram, Linda Evangelista, 56 anni, senza mezzi termini ha dichiarato di essere stata «sfigurata» daldi Coolsculping, ovvero una criolipolisi, e per questo di «Vivere ormai reclusa», ha scritto. La top Linda Evangelista, 56 anni, non si vede sulle scene o su un red carpet dal 2016. Via Instagram, ora ha svelato il perché Ma, se nel mentre la top ha proceduto per vie legali contro Zeltiq Aesthetic, responsabile del suo, cos’è la criolipolisi, oggi molto diffusa, e com’è potuto succedere il danno causatomodella? Paola Tarantino, medico estetico e dermatologo, ambasciatrice della Medicina Estetica Gentile, risponde ai dubbi. Leggi anche ...