Regno Unito - corsa al pieno: distributori a secco nelle grandi città (Di lunedì 27 settembre 2021) Le paure degli scorsi giorni sono diventate realtà: il Regno Unito è alle prese con un serio problema sul fronte dei rifornimenti di carburante. Secondo la Petrol Retailers Association (PRA), l'associazione di categoria dei distributori indipendenti (rappresenta il 65% delle quasi 8.400 stazioni sul territorio nazionale), dal 50% al 90% delle pompe presenti nelle principali città britanniche risulta totalmente a secco. Il panico. La scarsa disponibilità di benzina e gasolio è legata a quanto avvenuto nel corso del fine settimana: nei giorni scorsi sono uscite le prime notizie riguardanti la chiusura di un centinaio di stazioni in determinate aree del Regno Unito e gli automobilisti sono corsi a rifornirsi, per evitare di rimanere a piedi. In sostanza, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 settembre 2021) Le paure degli scorsi giorni sono diventate realtà: ilè alle prese con un serio problema sul fronte dei rifornimenti di carburante. Secondo la Petrol Retailers Association (PRA), l'associazione di categoria deiindipendenti (rappresenta il 65% delle quasi 8.400 stazioni sul territorio nazionale), dal 50% al 90% delle pompe presentiprincipalibritanniche risulta totalmente a. Il panico. La scarsa disponibilità di benzina e gasolio è legata a quanto avvenuto nel corso del fine settimana: nei giorni scorsi sono uscite le prime notizie riguardanti la chiusura di un centinaio di stazioni in determinate aree dele gli automobilisti sono corsi a rifornirsi, per evitare di rimanere a piedi. In sostanza, ...

Advertising

SkyTG24 : Brexit, nel Regno Unito verranno concessi oltre 10mila visti per carenza di manodopera - disinformatico : Per quelli che dicono che nel Regno Unito va tutto benissimo (grazie a @quinta per la segnalazione) - Tg3web : Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore.… - gianniquagliare : RT @Tg3web: Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore. Mancano i ca… - CarlaCarlotta5 : @Mauro39531369 C'è ancora tanto lavoro da fare in Italia però almeno la percentuale di donne in parlamento(35.6%)no… -