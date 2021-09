Reazione a catena oggi non va in onda: perché, il motivo (Di lunedì 27 settembre 2021) oggi, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 18,45 su Rai 1 Reazione a catena non va in onda. Un cambio di programma? Un problema di qualche tipo? No, niente di allarmante. Semplicemente è finita la stagione televisiva del quiz show condotto da Marco Liorni. Al suo posto, come previsto dalla programmazione Rai, tornerà L’Eredità, game show che quest’anno tocca il traguardo dei 20 anni, il più longevo della televisione italiana. Al timone ancora Flavio Insinna che, grazie alla sua empatia e professionalità, è riuscito a conquistare il pubblico della rete ammiraglia. Nella stagione i concorrenti dovranno misurarsi con un nuovo gioco, il “Metti — Leva — Cambia”, in cui per trovare la soluzione ad ogni quesito chi risponde non solo dovrà sfruttare le proprie conoscenze nozionistiche ma anche saper “manipolare” le parole. ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021), lunedì 27 settembre 2021, alle ore 18,45 su Rai 1non va in. Un cambio di programma? Un problema di qualche tipo? No, niente di allarmante. Semplicemente è finita la stagione televisiva del quiz show condotto da Marco Liorni. Al suo posto, come previsto dalla programmazione Rai, tornerà L’Eredità, game show che quest’anno tocca il traguardo dei 20 anni, il più longevo della televisione italiana. Al timone ancora Flavio Insinna che, grazie alla sua empatia e professionalità, è riuscito a conquistare il pubblico della rete ammiraglia. Nella stagione i concorrenti dovranno misurarsi con un nuovo gioco, il “Metti — Leva — Cambia”, in cui per trovare la soluzione ad ogni quesito chi risponde non solo dovrà sfruttare le proprie conoscenze nozionistiche ma anche saper “manipolare” le parole. ...

Advertising

claudiosavonaIT : @SerxhioAl @GeopoliticalCen 3/3 dubito che un intervento Serbo in Kosovo possa innescare una reazione a catena, ma… - salmakaveli : RT @salmakaveli: @massimo_avv @guyfawkes2_0 1/2. Si perché se il virus non esiste, a cosa ti servono i tamponi? Che secondo colui che ha in… - zaravaegas : @enearodriguez che tristezza io voglio reazione a catena x sempre - zazoomblog : I Fraintesi quanto hanno vinto a Reazione a Catena? È rencord - #Fraintesi #quanto #hanno #vinto… - IndianoOceano : Oltre le probabilità statistiche. Si stanno caricando l’un l’altro in una reazione a catena e nessuno vuole essere… -