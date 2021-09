Prima giornata Basket Serie A 2021/22 (Di lunedì 27 settembre 2021) La si è aperta senza grosse sorprese. I campioni d’Italia della Virtus Bologna battono Trento 102-88, mentre Venezia regolano Cremona 88-71. Trieste supera Brindisi 84-82, Varese piega Brescia 75-72, Sassari s’impone su Pesaro 75-73, mentre Treviso batte nettamente Tortona. Infine, sconfitta casalinga per la Fortitudo Bologna contro la Reggiana 81-80. : i risultati GEVI NAPOLI-OLIMPIA MILANO 63-73 TRENTO-VIRTUS BOLOGNA 88-102 UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 88-71 DERTHONA-UNIVERSO TREVISO 77-92 FORTITUDO BOLOGNA-REGGIANA 80-81 DINAMO SASSARI-VL PESARO 75-73 OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 75-72 La classifica VENEZIA pt.2 UNIVERSO TREVISO pt. 2 VIRTUS BOLOGNA pt.2 OLIMPIA MILANO pt.2 VARESE pt.2 TRIESTE pt.2 DINAMO SASSARI pt.2 REGGIANA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) La si è aperta senza grosse sorprese. I campioni d’Italia della Virtus Bologna battono Trento 102-88, mentre Venezia regolano Cremona 88-71. Trieste supera Brindisi 84-82, Varese piega Brescia 75-72, Sassari s’impone su Pesaro 75-73, mentre Treviso batte nettamente Tortona. Infine, sconfitta casalinga per la Fortitudo Bologna contro la Reggiana 81-80. : i risultati GEVI NAPOLI-OLIMPIA MILANO 63-73 TRENTO-VIRTUS BOLOGNA 88-102 UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 88-71 DERTHONA-UNIVERSO TREVISO 77-92 FORTITUDO BOLOGNA-REGGIANA 80-81 DINAMO SASSARI-VL PESARO 75-73 OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 75-72 La classifica VENEZIA pt.2 UNIVERSO TREVISO pt. 2 VIRTUS BOLOGNA pt.2 OLIMPIA MILANO pt.2 VARESE pt.2 TRIESTE pt.2 DINAMO SASSARI pt.2 REGGIANA ...

Advertising

nananeoss : super pronta per farmi rovinare la giornata con matematica alla prima ora?? - francescoviv : @neap_psycho @verdeocchio @FrancoBove1965 @Annalagavo @LenziEleonora @Nicocele1210 @Sfrenest Questa era la prima ri… - LadyStrong_ : ascoltare i Lost Frequencies a prima mattina ti da le giuste vibes per iniziare con la giusta carica la giornata - bolognabasket : Risultati e classifica @LegaBasketA dopo la prima giornata - rick_orso : Vittorie facili per Milano, Venezia e V. Bologna nella prima giornata di LBA. -