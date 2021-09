Non solo Don Camillo e Don Matteo. Il Vaticano corre davvero in bicicletta (Di lunedì 27 settembre 2021) Ora che l'Union Cycliste Internationale (UCI) ha riconosciuto Athletica Vaticana – o meglio la sua sezione a pedali, Vatican cycling – come suo duecentesimo membro ufficiale, un ciclo storico è giunto a compimento: tesi e antitesi hanno trovato sintesi ufficiale, dopo un progressivo avvicinamento durato oltre un secolo. Perché la bicicletta era opera demoniaca, da “fuggire e contrastare” perché “pericolosa e ribelle”, come disse il vescovo di Milano Luigi Nazari di Calabiana sul finire degli anni Settanta dell'Ottocento, all'apparire dei primi velocipedi in città. Così è stato per decenni e decenni. Perché se è vero che già Papa Pio X benedisse i corridori al via del primo Giro d'Italia (era il 1909) lodando l'impegno e il sacrificio, molto cristiano, del ciclista alle prese con l'estrema fatica, è pur vero che il pontefice era lo stesso Giuseppe Melchiorre Sarto che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Ora che l'Union Cycliste Internationale (UCI) ha riconosciuto Athletica Vaticana – o meglio la sua sezione a pedali, Vatican cycling – come suo duecentesimo membro ufficiale, un ciclo storico è giunto a compimento: tesi e antitesi hanno trovato sintesi ufficiale, dopo un progressivo avvicinamento durato oltre un secolo. Perché laera opera demoniaca, da “fuggire e contrastare” perché “pericolosa e ribelle”, come disse il vescovo di Milano Luigi Nazari di Calabiana sul finire degli anni Settanta dell'Ottocento, all'apparire dei primi velocipedi in città. Così è stato per decenni e decenni. Perché se è vero che già Papa Pio X benedisse i corridori al via del primo Giro d'Italia (era il 1909) lodando l'impegno e il sacrificio, molto cristiano, del ciclista alle prese con l'estrema fatica, è pur vero che il pontefice era lo stesso Giuseppe Melchiorre Sarto che ...

