(Di lunedì 27 settembre 2021)– “Ladiha apertosulladineldopo l’esposto che noi di Europa Verde abbiamo presentato grazie al coportavoce di, l’avvocato Guglielmo Calcerano, in collaborazione con Silvana Meli. La verità tornerà a galla sul perché il 31 maggio, il primo giugno 2020 e poi il 5 luglio il corso del fiume era pieno dimorti (leggi qui)”. A renderlo noto sono gli esponenti di Europa Verdee Lazio, che raccontano: “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di chi vive il fiume tutti i giorni, primi fra tutti canottieri e pescatori, che episodi didiavvengono sempre d’estate, come se gli agenti inquinanti arrivati ...

Advertising

ilfaroonline : Moria di pesci nel Tevere, la Procura di Roma apre un’inchiesta - paolodeluca72 : - Telefriuli1 : ???????????? ?????????? ??'?????????? ????????????, ?????????? ???? ?????????? ?? ?????????????????? ?????? ???????????????? ?????????? L'allarme di un ambientalista su quanto… - ilgoriziano : Ritorna la secca nel torrente #Versa, moria di pesci e molluschi a #Mariano del #Friuli. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI… - Ale6altrove : RT @greenMe_it: Moria di pesci nel fiume Liri: rilevati metalli pesanti, tensioattivi ed Escherichia Coli nell’acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Moria pesci

RomaDailyNews

Il Giornale di Vicenza riporta delladi centinaia dinel torrente Chiampo, in una pozza formatasi a valle di una briglia in zona San Bortolo ad Arzignano. Inizialmente, si temeva che fosse stato l'inquinamento, ma dopo le ...Una procedura che tuttavia potrebbe essere alla base delladidi fine agosto, che ha seguito analoghi fenomeni che si sono verificati anche nel 2020 e negli anni scorsi. Sempre d'estate, ...Roma - "La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla moria di pesci nel Tevere dopo l'esposto che noi di Europa Verde abbiamo presentato, grazie al ...Il Giornale di Vicenza riporta della moria di centinaia di pesci nel torrente Chiampo, in una pozza formatasi a valle di una briglia in zona San Bortolo ad Arzignano. Inizialmente, si temeva che fosse ...