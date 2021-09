Migranti, Canarie: oltre 700 arrivi in meno di tre giorni (Di lunedì 27 settembre 2021) Da venerdì sera sono arrivati alle isole Canarie oltre 700 Migranti: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) Da venerdì sera sono arrivati alle isole700: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole ...

