Mibro Lite | uno smartwatch AMOLED a meno di 50 euro

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 27 settembre 2021) Vi presentiamo, uno dei pochiche costadi 50e che offre un display. Non è un pro da poco per un oggetto che deve essere utilizzato 24 ora su 24 anche sotto la luce diretta del sole. Vediamolo più da vicinoè un marchio del Zhenshi Technology, partecipato da Xiaomi e Longqi ed è uno dei principali membri della eco-chain di Xiaomi. Il marchio è stato introdotto nel mercato di recente e l’obiettivo è quello di rendere accessibili tecnologia e connettività nel settore degli smart wearable per migliorare la salute e lo stile di vita delle persone. Proprio su questi concetti si basa lo sviluppo di, unomolto economico che però può contare su alcune ...