Meteo Campania, irrompe l’autunno: temporali e crollo delle temperature (Di lunedì 27 settembre 2021) Meteo Campania: nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo da Ovest favorirà l’ingresso di aria fresca che accompagnerà una perturbazione temporalesca e provocherà un deciso calo termico. Meteo Campania In arrivo temporali e un calo delle temperature in questa ultima settimana di settembre. Nei prossimi giorni un campo di alta pressione Leggi su 2anews (Di lunedì 27 settembre 2021): nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo da Ovest favorirà l’ingresso di aria fresca che accompagnerà una perturbazione temporalesca e provocherà un deciso calo termico.In arrivoe un caloin questa ultima settimana di settembre. Nei prossimi giorni un campo di alta pressione

Advertising

NRicominciare : #Ansa meteo... Domani sulla Campania piove prosecco - zazoomblog : Il meteo in Campania: le previsioni per sabato 25 settembre - #meteo #Campania: #previsioni #sabato - anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per sabato 25 settembre ** - antonellaa262 : Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana segnalano un’Italia letteralmente spaccata in due: ecco che temp… - ilmeteoit : #CAMPANIA, furioso #TEMPORALE abbatte #ALBERI e #DISTRUGGE le #AUTO a #BENEVENTO. Il #VIDEO -