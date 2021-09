Mascherine in classe: si possono togliere in classi con alunni vaccinati o certificato di guarigione. In attesa della Circolare ministeriale (Di lunedì 27 settembre 2021) Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del Covid, in tutte le scuole è obbligatorio l'utilizzo delle Mascherine, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle Mascherine e per lo svolgimento delle attività sportive L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del Covid, in tutte le scuole è obbligatorio l'utilizzo delle, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dellee per lo svolgimento delle attività sportive L'articolo .

