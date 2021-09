Liverpool | Klopp | “Difficile vincere se non difendi al massimo delle tue possibilità”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Jurgenè intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Porto-di Champions League. Il tecnico tedesco si è concentrato sui limiti difensivi messi in mostra dai Reds nell’ultima partita di campionato contro il Brentford, terminata 3-3: “Penso che sia davverouna partita di calcio quando nonal tuo livello più elevato ed è quello che non l’abbiamo fatto sabato scorso”. L’ex tecnico del Borussia Dortmund ha poi parlato degli avversari di domani: “Non pensiamo alle ultime due sfide (dove ilha vinto con un totale di 9-1, ndr), pensiamo a questa partita.. Sono una squadra di alto livello, non c’è dubbio su questo. Si qualificano ogni anno per la Champions, sono sempre primi o secondi nel campionato portoghese, ed è per questo ...

Dopo aver pareggiato all'esordio con l' Atletico Madrid , il Porto vuole continuare a macinare punti in Champions League fermando anche ildi, avversario domani sera all'Estádio do Dragão. "Rappresentiamo un club storico, che ha fatto bene in Champions League, ma la storia e il passato non giocano . L'identità del ..."Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del, Juergen, alla vigilia della sfida col Porto per la seconda giornata del girone B di Champions League - lo stesso del Milan, battuto 3 - 2 ad Anfield Road - e dopo il pareggio per 3 - ...Jurgen Klopp è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Porto-Liverpool di Champions League. Il tecnico tedesco si è concentrato sui limiti difensivi messi in mostra dai Reds nell’ ..."Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". (ANSA) ...