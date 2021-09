Lega, l'ex guru dei social Luca Morisi indagato per presunta cessione di droga: "Non ho commesso reati, chiedo scusa per i miei errori" (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi , il guru della comunicazione web di Matteo Salvini , che nei giorni scorsi ha lasciato il ruolo nel gruppo dei social media manager del leader della Lega, è indagato dalla Procura di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021), ildella comunicazione web di Matteo Salvini , che nei giorni scorsi ha lasciato il ruolo nel gruppo deimedia manager del leader della, èdalla Procura di ...

