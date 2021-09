La notizia più attesa su Dybala e Morata è ufficiale (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus ha comunicato gli esami degli esiti a cui sono stati sottoposti Alvaro Morata e Paulo Dybala, infortunati dopo la Sampdoria. La Juventus ritroverà Paulo Dybala e Alvaro Morata dopo la sosta. Lo ha annunciato il club, attraverso un comunicato stampa. Per lo spagnolo si tratta “lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus ha comunicato gli esami degli esiti a cui sono stati sottoposti Alvaroe Paulo, infortunati dopo la Sampdoria. La Juventus ritroverà Pauloe Alvarodopo la sosta. Lo ha annunciato il club, attraverso un comunicato stampa. Per lo spagnolo si tratta “lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : notizia più Germania, obiettivo coalizione prima di Natale. Mercati non spaventati Secondo Stephanie Kelly, Deputy Head of Research Institute di ABRDN, "la sfida più grande è il ... "Dal punto di vista economico e dei mercati finanziari, la grande notizia è che una potenziale ...

La Società Italiana di Chirurgia Plastica: 'Protesi mammarie sono sicure, linfoma anaplastico raro' ROMA - ' Le protesi mammarie sono sicure '. La notizia, riportata in una nota stampa, viene dal 69° Congresso Nazionale della Società Italiana di ... Per rendere il tutto ancora più semplice, con una ...

