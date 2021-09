Joele Milan cacciato a Uomini e Donne | cosa è successo al tronista di Maria De Filippi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Molti dolori all’inizio del trono di. La nuova stagione è iniziata da poco e già il pubblico ha assistito alla cacciata del primo. Al momento la puntata con la presunta cacciata delnon è ancora andata in onda, oggi, infatti,Deera alle prese con Ida Platano che sembra non riuscire a trovare una sua dimensione amorosa all’interno del programma. Nella registrazione di domenica 26 settembre, però, sarebbe accaduto ben altro con ildaCome sempre è il Vicolodellenews.it a sganciare la bomba....

Quella di ieri è stata una registrazione bomba di Uomini e Donne . Maria De Filippi ha cacciato il tronistadopo che il ragazzo ha cercato di prendere in giro la redazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Poco dopo in studio è volato uno schiaffone. Graziano da poco sta uscendo con una ...E' durata poco l'esperienza disul trono di Uomini e Donne . Nel corso della registrazione di domenica 26 settembre, come rivela il sito Ilvicolodellenews, il 26enne è stato allontanato da Maria De filippi, che lo ha ...Parla Ilaria Melis, la corteggiatrice al centro della bufera scatenatasi negli studi di Uomini e Donne che ha portato alla cacciata di Joele ...Nella registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne una dama prende a schiaffi Graziano, mentre Maria De Filippi ha cacciato fuori Joele Milan ...