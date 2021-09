Il referendum sull'eutanasia "inquieta" i vescovi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - "Una grave inquietudine" è stata espressa ai vescovi per "la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente", ossia l'eutanasa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei nella sua introduzione ai lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana parla di "una sconfitta dell'umano". "Senza voler entrare nelle importanti questioni giuridiche implicate" il presidente Cei ha ribadito che "non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire, ma il prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali". "Autorevoli giuristi hanno messo in evidenza serie problematiche di compatibilità costituzionale nel quesito - ha sottolineato Bassetti - per il quale sono state raccolte le firme e nelle conseguenze che ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - "Una grave inquietudine" è stata espressa aiper "la prospettiva di unper depenalizzare l'omicidio del consenziente", ossia l'eutanasa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei nella sua introduzione ai lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana parla di "una sconfitta dell'umano". "Senza voler entrare nelle importanti questioni giuridiche implicate" il presidente Cei ha ribadito che "non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire, ma il prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali". "Autorevoli giuristi hanno messo in evidenza serie problematiche di compatibilità costituzionale nel quesito - ha sottolineato Bassetti - per il quale sono state raccolte le firme e nelle conseguenze che ...

