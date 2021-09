Il principe Harry e Meghan Markle hanno portato un cameramen a New York (Di lunedì 27 settembre 2021) Il viaggio di Harry e Meghan a New York aveva anche un secondo fine non espressamente dichiarato. Gli osservatori più attenti, infatti, si sono accorti del cameramen e dei microfono dei Sussex. Le scene del loro breve soggiorno nella Grande Mela, infatti, potrebbero servire per il documentario che la coppia ha concesso a Netflix. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 settembre 2021) Il viaggio dia Newaveva anche un secondo fine non espressamente dichiarato. Gli osservatori più attenti, infatti, si sono accorti dele dei microfono dei Sussex. Le scene del loro breve soggiorno nella Grande Mela, infatti, potrebbero servire per il documentario che la coppia ha concesso a Netflix. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilgiornale : Il battesimo della figlia di #Harry e #MeghanMarkle, Lilibet Diana, a Windsor non ci sarà. A dire di no alla celebr… - italyInformatio : Google fa squadra col principe Harry: le ricerche premieranno gli hotel green Google spinge l’acceleratore sulla ec… - justletmeERODAy : RT @fanfictionxvoi: In corso, ispirata al cartone animato ‘Anastasia’, ispirato a sua volta dalla vicenda dei Romanoff. Il principe Harry è… - fanfictionxvoi : In corso, ispirata al cartone animato ‘Anastasia’, ispirato a sua volta dalla vicenda dei Romanoff. Il principe Har… - daniyungblud1 : oggi faccio più schifo di Daniel Radcliffe in Harry Potter e il principe mezzosangue -