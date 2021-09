Il derby è della Lazio, Sarri fa festa con Olympia (Di lunedì 27 settembre 2021) È finita con Mau in festa sotto la Nord, sorriso largo e occhi lucidi. Al Comandante s’è sciolto il cuore, lui che di sorrisi ne dispensa pochi. Il più dolce della sua breve esperienza laziale l’ha regalato ai tifosi della Curva, con Olympia aggrappata al guantone inforcato al momento. Un gesto spontaneo che regala la cartolina del primo derby tra i due pezzi da novanta. L’altro, Mou, ha radunato la squadra sconfitta al centro del campo. Lì di sorrisi ce n’erano pochi, erano perlopiù facce contrite. C’erano domande in quegli sguardi tristi, perché è andata così? A quello risponderà Mourinho, che ha da recriminare su alcuni episodi ma soprattutto deve lavorare su una difesa troppo morbida. Se è vero che il derby di Roma è capace di ribaltare una stagione, da oggi potrebbe rinascere la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) È finita con Mau insotto la Nord, sorriso largo e occhi lucidi. Al Comandante s’è sciolto il cuore, lui che di sorrisi ne dispensa pochi. Il più dolcesua breve esperienza laziale l’ha regalato ai tifosiCurva, conaggrappata al guantone inforcato al momento. Un gesto spontaneo che regala la cartolina del primotra i due pezzi da novanta. L’altro, Mou, ha radunato la squadra sconfitta al centro del campo. Lì di sorrisi ce n’erano pochi, erano perlopiù facce contrite. C’erano domande in quegli sguardi tristi, perché è andata così? A quello risponderà Mourinho, che ha da recriminare su alcuni episodi ma soprattutto deve lavorare su una difesa troppo morbida. Se è vero che ildi Roma è capace di ribaltare una stagione, da oggi potrebbe rinascere la ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? Quanta voglia di risentire l'urlo della Curva Sud al Derby! ???? ?? DAJE ROMA DAJE! ???? #ASRoma #LazioRoma - SerieA : La @OfficialSSLazio vince il 'Derby della Capitale' ??, partita ricca di gol ed emozioni, che termina: 3-2! ?????????… - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - trash33 : Avete notato che dopo 2 vittorie della Juve si sta pian piano tornando a parlare di Var e di arbitri?! Per ora su… - Sarrismau : RT @livescore: ???????????????? ?????????? ?? Lazio reign victorious in the Derby della Capitale ?? -