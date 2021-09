I fannulloni della PA | tweet infelice del ministero | Punto Informatico

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il DipartimentoFunzione Pubblica ha twittato un articolo parodia contro i lavoratoriPA in era Covid: quanto basta per un nuovo polverone. IPA:del. Read MoreL'articolo IPA:delproviene da HelpMeTech.

Advertising

sissicirce12 : @moneypuntoit @bioccolo Eh, ma deve far pace col cervello, diceva che eravamo fannulloni in presenza, adesso che lo… - puntotweet : I fannulloni della PA: tweet infelice del ministero - nappi43 : @ArtMave17760 @EmiliaBalestri1 @matteorenzi Questo lo dice lei, ma è proprio così, evidentemente, da rappresentante… - ve10ve : RT @Renato74882294: @Lucrezi97533276 Una volta gli statali erano assenteisti e fannulloni. Oggi frequentatori di bar. Detto da uno che negl… - ONadde : Da fannulloni che passano il tempo al bar invece di lavorare siamo diventati lo strumento della ripresa economica p… -

Ultime Notizie dalla rete : fannulloni della

Punto Informatico

A molti questa gaffe è suonata come il ripristinoretorica dei '' con cui Brunetta si era fatto conoscere a suo tempo: il tweet è presto scomparso, pubblicato probabilmente per errore ......furbettiPA . La riforma da lui promossa all'epoca puntava a premiare i lavoratori più meritevoli e a sanzionare di riflesso chi non raggiungeva i risultati. Si parlò di licenziare i...Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha twittato un articolo parodia contro i lavoratori della PA in era Covid: quanto basta per un nuovo polverone.Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di ...