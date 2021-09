Highlights e gol Venezia-Torino 1-1, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Venezia-Torino 1-1, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Giusto pareggio al Penzo tra i lagunari e i granata: gli ospiti passano in vantaggio a inizio ripresa con Brekalo, pareggio su rigore nel finale con Aramu ed espulsione per Djidji peraltro con un abbaglio iniziale dell’arbitro Maggioni. Otto punti in classifica per i granata, quattro per i lagunari e dunque un piccolo passo per entrambe per i loro rispettivi obiettivi stagionali. I diritti degli Highlights del campionato di Serie A sono detenuti in esclusiva dalla Lega Serie A e dalla piattaforma Dazn e verranno pubblicati sui rispettivi canali ufficiali YouTube. Ecco i link per accedere: IL LINK AL CANALE YOUTUBE LEGA ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Glie i gol di1-1, sfida valida per la sesta giornata di. Giusto pareggio al Penzo tra i lagunari e i granata: gli ospiti passano in vantaggio a inizio ripresa con Brekalo, pareggio su rigore nel finale con Aramu ed espulsione per Djidji peraltro con un abbaglio iniziale dell’arbitro Maggioni. Otto punti in classifica per i granata, quattro per i lagunari e dunque un piccolo passo per entrambe per i loro rispettivi obiettivi stagionali. I diritti deglidel campionato diA sono detenuti in esclusiva dalla LegaA e dalla piattaforma Dazn e verranno pubblicati sui rispettivi canali ufficiali YouTube. Ecco i link per accedere: IL LINK AL CANALE YOUTUBE LEGA ...

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - its_pepequeno : RT @acmilan: Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di Daniel e il… - Tomas1374 : Robe da pazzi... 5 gol tutti assurdi... #Sekulov in progressione ?? #Guerra che fa un gol in rovesciata che mai nell… - infoitsport : Video/ Empoli Bologna (4-2) gol e highlights, toscani champagne (Serie A) -