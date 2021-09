Grey’s Anatomy 18: Meredith lo ha già dimenticato? (Di lunedì 27 settembre 2021) L’inizio di Grey’s Anatomy 18 ormai è sempre più vicino: riuscirà Meredith a trovare finalmente l’amore dopo la morte del dottor De Luca? Meredith Grey troverà l’amore dopo la scomparsa di Andrea DeLuca?Il 30 settembre in America torna la diciottesima stagione del medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy. Nell’ultima stagione, i fan hanno dovuto assistere al fatto che la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) sia stata colpita dal Coronavirus, all’uscita di uno dei protagonisti dello show, Jackson Avery (Jesse Williams) e alla morte del dottor Andrea DeLuca (l’italiano Giacomo Gianniotti). La sua scomparsa ha gettato altre basi sulla nuova stagione televisiva. La domanda che adesso tutti fan si pongono: Meredith Grey ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 settembre 2021) L’inizio di18 ormai è sempre più vicino: riusciràa trovare finalmente l’amore dopo la morte del dottor De Luca?Grey troverà l’amore dopo la scomparsa di Andrea DeLuca?Il 30 settembre in America torna la diciottesima stagione del medical drama più longevo della tv,. Nell’ultima stagione, i fan hanno dovuto assistere al fatto che la dottoressaGrey (Ellen Pompeo) sia stata colpita dal Coronavirus, all’uscita di uno dei protagonisti dello show, Jackson Avery (Jesse Williams) e alla morte del dottor Andrea DeLuca (l’italiano Giacomo Gianniotti). La sua scomparsa ha gettato altre basi sulla nuova stagione televisiva. La domanda che adesso tutti fan si pongono:Grey ...

