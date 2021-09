Grande Fratello Vip | Jo Squillo e le affermazioni inaccettabili sul tumore al seno Polemiche sul web E Signorini cosa fa?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021)quelle che, stando a quanto riportato dal Messaggero, sono uscite dalla bocca di Jo. La cantante (vegana), tra i 22 concorrenti delVip 6, parlando con Ainett Stephens ha fatto un collegamento diretto tra il consumo di latticini e la presenza di noduli al. La sua teoria è che smettere di mangiare latticini possa far addirittura scomparire gli eventuali noduli. Un messaggio privo di basi scientifiche che la tv non dovrebbe far passare. Anzi, sul sito dell’AIRC (la Fondazione per la Ricerca sul Cancro), nelle conclusioni di un articolo dal titolo ‘Latte e lattici aumento il rischio del cancro?’, si legge: “Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e ...