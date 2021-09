Giorgetti pensa al Nord abbandonato da Salvini e Berlusconi

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Lo chiamano in tanti modi: partito di Draghi, del Recovery, del. Fatto sta che c’è una parte di Paese orfana di rappresentanza: gli elettori die i delusi da” ragiona un forzista di rito governista. A questo pezzo d’Italia oggi è stato recapitato un messaggio chiaro, dal ministro dello Sviluppo Economico: a gennaio la musica cambierà, i partiti (Lega in primis) penseranno al loro tornaconto, nemmeno Draghi reggerà un anno di campagna elettorale permanente, se trasloca avremo De Gaulle sul Colle ma addio miliardi del Recovery. Quelli che usciranno dalle urne “li butteranno via o non li sapranno usare”. Proprio l’incubo che fa accapponare la pelle agli industriali, ai ceti produttivi, al, ai governatori. Ma chi vincerebbe elezioni d’inverno, stando ai sondaggi? Il ...

Al cui bis la prima ha già detto no, e il secondo lo. Sebbene la fuga in avanti faccia ... Sia chiaro:non ha il profilo del kamikaze. 'Se c'è bisogno, sa farsi concavo e convesso' ride ...Michetti: una pugnalata? Può dire ciò che"Ognuno è libero di dire quello che. Io non conosco, credo di non averlo nemmeno mai incontrato. Non c'è nulla di male a dire quello ...Vada a fare la campagna elettorale lì, lasci fare ai romani la campagna per Roma che è meglio.' Non c’è nulla di male a dire quello che si pensa tanto sono i cittadini di Roma che decidono, non è né G ...“Lo chiamano in tanti modi: partito di Draghi, del Recovery, del Nord. Fatto sta che c’è una parte di Paese orfana di rappresentanza: gli elettori di Berlusconi e i delusi da Salvini” ragiona un forzi ...