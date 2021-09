Gf Vip, Manuel Bortuzzo svela perché ha lasciato la sua fidanzata (Di lunedì 27 settembre 2021) Manuel confessa a Lucrezia il motivo per cui ha lasciato la sua fidanzata C’è un bel rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia al Grande Fratello Vip. Tra i due è nata una bella intesa e sono sempre più vicini. Tra coccole, chiacchiere e anche qualche scenata di gelosia, il nuotatore si è confidato con la principessa, svelando per quale motivo è finita la sua storia con la fidanzata, dopo l’incidente, con la quale è stato otto mesi. I due stanno parlando quando la principessa Lulù gli chiede diretta: “perché vi siete lasciati?”. Leggi anche–> Manuel Bortuzzo svela un dettaglio della sua intimità. Ecco le sue parole “Semplicemente la conoscevo da poco – spiega Manuel a Lulù – da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021)confessa a Lucrezia il motivo per cui hala suaC’è un bel rapporto trae Lucrezia al Grande Fratello Vip. Tra i due è nata una bella intesa e sono sempre più vicini. Tra coccole, chiacchiere e anche qualche scenata di gelosia, il nuotatore si è confidato con la principessa,ndo per quale motivo è finita la sua storia con la, dopo l’incidente, con la quale è stato otto mesi. I due stanno parlando quando la principessa Lulù gli chiede diretta: “vi siete lasciati?”. Leggi anche–>un dettaglio della sua intimità. Ecco le sue parole “Semplicemente la conoscevo da poco – spiegaa Lulù – da ...

