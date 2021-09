Genoa, Preziosi: “Futuro del club blindato, non investirò più nel calcio” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Il Futuro del Genoa è blindato“. Lo ha detto Enrico Preziosi, convinto di aver fatto la scelta giusta a cedere il Grifone alla 777 Partners, società di investimenti alternativi con sede a Miami. “Sono persone giovani, con una situazione finanziaria importante – ha spiegato Preziosi ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” -. Hanno investimenti in tutto il mondo e sono affidabili, che era la cosa più importante. Era da tre anni che cercavo qualcuno che potesse dare un Futuro al Genoa e la 777 Partners è una società di tutto rispetto“. L’ormai ex proprietario rossoblù resterà comunque legato al club. “Ho un posto nel board che non vuol dire potere decisionale ma una delega per alcune attività” ha sottolineato Preziosi. Molte le critiche ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ildel“. Lo ha detto Enrico, convinto di aver fatto la scelta giusta a cedere il Grifone alla 777 Partners, società di investimenti alternativi con sede a Miami. “Sono persone giovani, con una situazione finanziaria importante – ha spiegatoai microfoni di “Radio Anch’io Sport” -. Hanno investimenti in tutto il mondo e sono affidabili, che era la cosa più importante. Era da tre anni che cercavo qualcuno che potesse dare unale la 777 Partners è una società di tutto rispetto“. L’ormai ex proprietario rossoblù resterà comunque legato al. “Ho un posto nel board che non vuol dire potere decisionale ma una delega per alcune attività” ha sottolineato. Molte le critiche ...

