Dybala | annuncio ufficiale a sorpresa nonostante l’infortunio

(Di lunedì 27 settembre 2021) C’è anche l’infortunato Paulotra i convocati della nazionale argentina per le qualificazioni ai prossimi impegni della Nazionale Nell’ultima giornata di campionato Pauloè andato a segno nel match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria per 3 a 2. L’argentino, autore di una grande rete, è uscito tra le lacrime per un infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusUn : Rinnovo #Dybala-#Juventus, arriva la brutta notizia che nessuno se l'aspettava! L'ANNUNCIO?… - infoitsport : Morata e Dybala out con il Chelsea: l'annuncio di Allegri - Merca_Aison : @marco_rogerio_ Quanto sarebbe bello se dopo l'annuncio del rinnovo, Dybala facesse un video in cui dice che avrebb… - serieAnews_com : ??? Prima le lacrime e poi l'annuncio: #Dybala tranquillizza i tifosi, attraverso i social - infoitsport : Juventus, Allegri preoccupato: annuncio sull’infortunio di Dybala -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala annuncio

SerieANews

Infortunio, Juventus Sampdoria: le condizioni della Joya e di Alvaro Morata svelate da una DAZN. Emergono ulteriori novità per quanto concerne le condizioni fisiche di Pauloed Alvaro ...... entrambe le parti si dichiarano ottimiste sul fatto che presto arriverà l'autografo di, ma ... Dopo, soltanto dopo, ci sarà l'agognato. Tra il turno infrasettimanale contro lo Spezia, ...Juventus: le condizioni di Rabiot. Anche Adrien Rabiot è da considerare uno degli infortunati in casa Juventus, oltre naturalmente anche a Dybala e Morata. L'ex Paris Saint Germa ...Adrien Rabiot è uno degli infortunati della Juve, non ci sono solo Dybala e Morata. Il centrocampista aveva saltato la Sampdoria per una contusione alla caviglia sinistra, lo aveva annunciato Allegri ...