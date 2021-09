Domenica 3 ottobre – La Roma Appia Run è sold out (Di lunedì 27 settembre 2021) XXII edizioneDomenica 3 ottobre 2021 – Partenza ore 9.00– sold OUT – La corsa su strada in programma Domenica 3 ottobre, con partenza alle ore 9.00 dallo Stadio delle Terme di Caracalla, una delle più prestigiose dell’intero panorama podistico capitolino, annuncia un primo grande risultato: le iscrizioni per la Competitiva e la Non Competitiva di 13 km sono definitivamente chiuse. Rimasti solo gli ultimi pettorali per la 4 km. Comprensibile, dopo circa due anni e mezzo dall’ultima edizione, l’entusiasmo dei runners e la voglia di tornare a popolare i tratti più suggestivi e ricchi di storia della via Appia. La Roma Appia RUN è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) XXII edizione2021 – Partenza ore 9.00–OUT – La corsa su strada in programma, con partenza alle ore 9.00 dallo Stadio delle Terme di Caracalla, una delle più prestigiose dell’intero panorama podistico capitolino, annuncia un primo grande risultato: le iscrizioni per la Competitiva e la Non Competitiva di 13 km sono definitivamente chiuse. Rimasti solo gli ultimi pettorali per la 4 km. Comprensibile, dopo circa due anni e mezzo dall’ultima edizione, l’entusiasmo dei runners e la voglia di tornare a popolare i tratti più suggestivi e ricchi di storia della via. LaRUN è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ottobre Elezioni Napoli, come si vota: fac - simile scheda e legge elettorale stato pubblicato il fac - simile della scheda elettorale relativa alle elezioni amministrative Napoli 2021 , che si terranno nella giornata di domenica 3 (7.00 - 23.00) e di lunedì 4 ottobre (7.00 - 15.00). In totale saranno sette i candidati sindaco presenti sulla scheda elettorale di colore azzurra , che comprende sia i candidati alla ...

Torna in presenza 'Artigiano in fiera', dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano Ge. Fi. - Gestione Fiere Spa annuncia il ritorno di 'Artigiano in Fiera', da sabato 4 a domenica 12 dicembre, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Punto di ...dall'11 ottobre ogni ...

Fiorenzuola, domenica 3 ottobre la 36esima edizione delle foto di famiglia IlPiacenza A Loano "La Mela di Aism" per la lotta alla sclerosi multipla Torna anche a Loano “La Mela di Aism”, la campagna per la raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica e ai progetti per i giovani con sclerosi multipla promossa da Aism, l'Associazione Italia ...

A Loano torna la HB Run, la corsa "Tutto cuore e testa" Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza per l’acquisto di attrezzature sanitarie per la cittadinanza o l'ospedale Santa Corona ...

