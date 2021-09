Dayane Mello, è caos dopo le molestie: “Tiratela fuori, la stanno sfruttando” (Di lunedì 27 settembre 2021) A seguito delle molestie è arrivata l’espulsione per il concorrente, ma qualcosa ancora non torna: perché Dayane Mello, visibilmente provata, è ancora nel reality? I dubbi di Gabriele Parpiglia Il caso Dayane Mello, modella brasiliana ed ex gieffina, sta animando il dibattito e facendo discutere non solo l’intero Brasile ma anche l’Italia. Le molestie subite nel reality La Fazenda da parte del cantante Nego Do Borel non sono di certo passate inosservate. Ma non per tutti. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la squalifica del concorrente ma solo dopo una forte pressione mediatica, partita principalmente dall’Italia ed in particolare dal giornalista di Chi Gabriele Parpiglia e dopo il ritiro di molti sponsor. LEGGI ANCHE => ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) A seguito delleè arrivata l’espulsione per il concorrente, ma qualcosa ancora non torna: perché, visibilmente provata, è ancora nel reality? I dubbi di Gabriele Parpiglia Il caso, modella brasiliana ed ex gieffina, sta animando il dibattito e facendo discutere non solo l’intero Brasile ma anche l’Italia. Lesubite nel reality La Fazenda da parte del cantante Nego Do Borel non sono di certo passate inosservate. Ma non per tutti. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la squalifica del concorrente ma solouna forte pressione mediatica, partita principalmente dall’Italia ed in particolare dal giornalista di Chi Gabriele Parpiglia eil ritiro di molti sponsor. LEGGI ANCHE => ...

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel

#DayaneMello molestata al reality #AFazenda? Squalificato il cantante Nego do Borel, che nega. La polizia apre un'indagine.

'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giulia Salemi.

"La Fazenda, Dayane Mello vittima di uno stupro? L'appello di Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Carlotta Dell'Isola…"