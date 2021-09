‘Città in 15 minuti’, ecco tutti i progetti di Gualtieri (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – La “città dei 15 minuti”, cavallo di battaglia della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, lascia la dimensione dell’indefinito e diventa una lista lunghissima e concreta di progetti da realizzare nei prossimi 5 anni: dal prolungamento delle metropolitane A e B a Torrevecchia e Casal Monastero, ai nuovi asili nido nei vari Municipi fino al miglioramento dei mercati rionali. A spiegare nel dettaglio il significato del concetto di “Città in 15 minuti” è stato lo stesso Gualtieri, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede del suo comitato elettorale di via di Portonaccio. “Non basta fare la lista delle cose da fare meglio- ha spiegato- bisogna avere un’idea di una città diversa. Le nostre proposte sulla città dei 15 minuti hanno al centro il concetto di città ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – La “città dei 15 minuti”, cavallo di battaglia della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto, lascia la dimensione dell’indefinito e diventa una lista lunghissima e concreta dida realizzare nei prossimi 5 anni: dal prolungamento delle metropolitane A e B a Torrevecchia e Casal Monastero, ai nuovi asili nido nei vari Municipi fino al miglioramento dei mercati rionali. A spiegare nel dettaglio il significato del concetto di “Città in 15 minuti” è stato lo stesso, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede del suo comitato elettorale di via di Portonaccio. “Non basta fare la lista delle cose da fare meglio- ha spiegato- bisogna avere un’idea di una città diversa. Le nostre proposte sulla città dei 15 minuti hanno al centro il concetto di città ...

