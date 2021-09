Cingolani “Nel prossimo decennio al massimo 10% rifiuti in discarica” (Di lunedì 27 settembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Nel prossimo decennio dobbiamo arrivare al 65% dei rifiuti completamente riciclabili, non più del 10% nelle discariche. Al momento è esattamente il contrario”. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, durante l’intervento alla conferenza di alto livello del forum G20 sulle infrastrutture in corso a Genova. “Serve un’infrastruttura molto ben organizzata per trattare i rifiuti, è una sfida nella sfida, quindi bisogna cambiare completamente il comportamento della gente ma anche l’infrastruttura”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Neldobbiamo arrivare al 65% deicompletamente riciclabili, non più del 10% nelle discariche. Al momento è esattamente il contrario”. Lo ha detto Roberto, ministro della Transizione ecologica, durante l’intervento alla conferenza di alto livello del forum G20 sulle infrastrutture in corso a Genova. “Serve un’infrastruttura molto ben organizzata per trattare i, è una sfida nella sfida, quindi bisogna cambiare completamente il comportamento della gente ma anche l’infrastruttura”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

