Mediagol : Campobasso, Cudini dopo il ko: "Testa al Palermo, gara difficile e stimolante" - rep_genova : Cudini come Bielsa: fa segnare l'avversario ed il suo Campobasso perde [di Lorenzo Mangini] - ILOVEPACALCIO : Campobasso, Cudini: «Testa al Palermo, gara difficile e stimolante» - Ilovepalermocalcio -

... almeno sul piano morale, della prova non esaltante di ieri, una partita che ilnon ... Sono state di grande maturità e responsabilità le dichiarazioni di mistera fine gara. Il tecnico ...Ilmostra segni di cedimento contro l'Andria , giocando una partita bruttina in cui si è ... difficile e stimolante per tutti " dice subito mister". Recuperiamo energie fisiche e ...Alla vigilia della sfida Palermo-Campobasso, valevole per la 6ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa per presentare l ...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Campobasso al termine della sfida con la Fidelis Andria: mercoledì la gara contro il Palermo ...