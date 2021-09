ATP Sofia 2021, Gianluca Mager domina Adrian Mannarino e vola agli ottavi di finale (Di lunedì 27 settembre 2021) Gianluca Mager in scioltezza. Prestazione convincente quella del ligure (n.78 del mondo) nel primo turno del torneo ATP di Sofia. Sul cemento bulgaro il nostro portacolori ha regolato nettamente il francese Adrian Mannarino (n.54 del ranking) prevalendo con il punteggio di 6-3 6-2. In appena 69? di gioco l’italiano si è imposto, al cospetto di un Mannarino lontanissimo parente dalle sue miglior versioni. Mager dunque affronterà negli ottavi di finale il serbo Miomir Kecmanovic (n.62 ATP), uscito vittorioso dal confronto con il bulgaro (wild card) Adrian Andreev (n.319 ATP) per 7-6 (7) 6-4. Una prestazione non brillantissima del balcanico, che ha comunque trovato il modo per venir fuori nei momenti decisivi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021)in scioltezza. Prestazione convincente quella del ligure (n.78 del mondo) nel primo turno del torneo ATP di. Sul cemento bulgaro il nostro portacolori ha regolato nettamente il francese(n.54 del ranking) prevalendo con il punteggio di 6-3 6-2. In appena 69? di gioco l’italiano si è imposto, al cospetto di unlontanissimo parente dalle sue miglior versioni.dunque affronterà neglidiil serbo Miomir Kecmanovic (n.62 ATP), uscito vittorioso dal confronto con il bulgaro (wild card)Andreev (n.319 ATP) per 7-6 (7) 6-4. Una prestazione non brillantissima del balcanico, che ha comunque trovato il modo per venir fuori nei momenti decisivi del ...

