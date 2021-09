App BancoPosta non funziona il 27 settembre, problemi pure per PostePay (Di lunedì 27 settembre 2021) In questo lunedì 27 settembre l’app BancoPosta non funziona a dovere e le medesime anomalie stanno interessando anche lo strumento dedicato alla carte prepagata PostePay dello stesso istituto. I malfunzionamenti sono molto seri, considerando che ai più è totalmente negato l’accesso al proprio profilo e a tutte le funzioni ad esso associate. Le prime difficoltà con gli strumenti protagonisti del down odierno si sono registrate intorno alle ore 10 di questa mattina. Il sito di settore Downdetector mette in evidenza una curva importante di segnalazioni di disservizi. A molti utenti in effetti l’app BancoPosta non funziona e l’anomalia può essere confermata anche dalla nostra redazione dopo una verifica puntuale effettuata con il tool. L’immagine di apertura articolo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) In questo lunedì 27l’appnona dovere e le medesime anomalie stanno interessando anche lo strumento dedicato alla carte prepagatadello stesso istituto. I malmenti sono molto seri, considerando che ai più è totalmente negato l’accesso al proprio profilo e a tutte le funzioni ad esso associate. Le prime difficoltà con gli strumenti protagonisti del down odierno si sono registrate intorno alle ore 10 di questa mattina. Il sito di settore Downdetector mette in evidenza una curva importante di segnalazioni di disservizi. A molti utenti in effetti l’appnone l’anomalia può essere confermata anche dalla nostra redazione dopo una verifica puntuale effettuata con il tool. L’immagine di apertura articolo ...

