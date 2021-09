Aborto, a San Marino non è più reato. I cattolici di Pro Vita: «Referendum votato da una minoranza» (Di lunedì 27 settembre 2021) I cittadini di San Marino dicono “sì” al Referendum propositivo di iniziativa popolare che legalizza l’Aborto nella piccola Repubblica del Titano. I dati definitivi attribuiscono ai favorevoli il 77,30 per cento mentre i non hanno totalizzato solo il 22, 70. Ha votato tuttavia meno della metà degli aventi diritto (41,11 per cento), affluenza ritenuta in con la precedente tornata referendaria del 2019. In quell’occasione i sammarinesi votarono sulla legge elettorale sul divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale. Il voto interno si è attestato sul 60,30 per cento, pari a 13.850 voti, mentre gli elettori esteri sono stati 708. Il quesito approvato autorizza alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione. I “sì” al 77,30% Può farlo anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) I cittadini di Sandicono “sì” alpropositivo di iniziativa popolare che legalizza l’nella piccola Repubblica del Titano. I dati definitivi attribuiscono ai favorevoli il 77,30 per cento mentre i non hanno totalizzato solo il 22, 70. Hatuttavia meno della metà degli aventi diritto (41,11 per cento), affluenza ritenuta in con la precedente tornata referendaria del 2019. In quell’occasione i sammarinesi votarono sulla legge elettorale sul divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale. Il voto interno si è attestato sul 60,30 per cento, pari a 13.850 voti, mentre gli elettori esteri sono stati 708. Il quesito approvato autorizza alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione. I “sì” al 77,30% Può farlo anche ...

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chi… - troughrome : RT @perchetendenza: 'San Marino': Perché i cittadini di San Marino hanno approvato la legalizzazione dell'aborto in un referendum che ha vi… - SecolodItalia1 : Aborto, a San Marino non è più reato. I cattolici di Pro Vita: «Referendum votato da una minoranza»… -