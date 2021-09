Aborto a San Marino e nozze gay in Svizzera, via libera dopo i referendum (Di lunedì 27 settembre 2021) Aborto legalizzato nella piccola repubblica di San Marino e matrimoni omosessuali adesso ammessi in Svizzera, dopo l’ammissione delle unioni civili nel 2007. Entrambe le novità sono arrivate tramite referendum, in questi ultimi giorni. Il referendum a San Marino A San Marino ha stravinto il sì alla depenalizzazione dell’Aborto. L’affluenza è stata del 41,11% in media con le altre consultazioni. Al termine dello scrutinio delle 37 sezioni, il 77,30% degli elettori ha approvato la legalizzazione dell’Aborto. I sì sono stati 11.119 contro i 3.265 no. In base all’attuale legge, le donne non potevano abortire nemmeno se in pericolo di vita. L’interruzione di gravidanza era un reato punito con la reclusione da 3 ai 6 anni. ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 settembre 2021)legalizzato nella piccola repubblica di Sane matrimoni omosessuali adesso ammessi inl’ammissione delle unioni civili nel 2007. Entrambe le novità sono arrivate tramite, in questi ultimi giorni. Ila SanA Sanha stravinto il sì alla depenalizzazione dell’. L’affluenza è stata del 41,11% in media con le altre consultazioni. Al termine dello scrutinio delle 37 sezioni, il 77,30% degli elettori ha approvato la legalizzazione dell’. I sì sono stati 11.119 contro i 3.265 no. In base all’attuale legge, le donne non potevano abortire nemmeno se in pericolo di vita. L’interruzione di gravidanza era un reato punito con la reclusione da 3 ai 6 anni. ...

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chi… - mancin_erminio : Il 26 settembre del 2021, a San Marino, passerà agli annali come il 17 maggio del 1978 in Italia. La piccola Repub… - AndreaPecchia1 : San Marino è l'unica nazione al mondo in grado di competere coi successi italiani del 2021: prima le storiche medag… -