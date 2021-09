Vice questore in piazza con i manifestanti | Il Green pass è incostituzionale

Advertising

Open_gol : Sul palco dei No Green pass è intervenuta anche la vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò. Nel suo canale… - Adnkronos : Azione disciplinare per Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato dal palco dei '… - Pixty3 : RT @ArmoniosiAccent: La Questura di Roma ha avviato un'azione disciplinare nei confronti del vice Questore Nunzia Alessandra #Schilirò, col… - Davide_Bianchi_ : RT @byoblu: Ecco il video del discorso integrale della dottoressa Nunzia Alessandra Schilirò, dirigente della Polizia di Stato, pronunciato… - RisatoNicola : RT @byoblu: Ecco il video del discorso integrale della dottoressa Nunzia Alessandra Schilirò, dirigente della Polizia di Stato, pronunciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vice questore

Verrà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, unadella polizia di Stato che ieri pomeriggio ha preso la parola sul palco di piazza San Giovanni, a Roma durante la manifestazione contro il Green pass. Lo notizia è stata anticipata dal ...bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena". Si sfoga così Nunzia Alessandra Schilirò , la vicequestore che ...Tra i manifestanti che ieri a Piazza San Giovanni sono scesi in piazza per dire no al Green Pass c’era anche una dirigente di polizia, la ...Verrà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, una vicequestore della polizia di Stato che ieri pomeriggio ha preso la ...