Verso Shakhtar Donetsk-Inter, domani alle 18:15 la conferenza stampa di Simone Inzaghi (Di domenica 26 settembre 2021) domani Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter Torna subito in campo l’Inter che martedì affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League a Kiev. domani Simone Inzaghi presenterà la sfida nella consueta conferenza stampa pre partita. L’allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti domani a partire dalle 18:15 italiane. “Martedì l’Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk nel match delle 18:45 allo stadio ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 settembre 2021)inalla vigilia diTorna subito in campo l’che martedì affronterà lonella seconda giornata della fase a gironi della Champions League a Kiev.presenterà la sfida nella consuetapre partita. L’natore nerazzurro risponderàdomande dei giornalistia partire d18:15 italiane. “Martedì l’sfiderà lonel match delle 18:45 allo stadio ...

