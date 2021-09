Un sì digitale per un dono. Di vita. (Di domenica 26 settembre 2021) Tessera 22240. Non ricordo neanche in che anno ho fatto la mia iscrizione all’AIDO, ma era comunque molto, molto tempo fa. Forse ero da poco maggiorenne, sta di fatto che quella tesserina è passata indenne tra diversi portafogli e borse, viaggiando con me ovunque io abbia messo piede. La cosa andò più o meno cosi: il papà di una mia cara amica morì a causa di una forma di leucemia. Ricordo che fecero il funerale in ospedale e che proprio lì vidi un manifesto in cui si cercavano donatori di midollo osseo. Decisi di fare domanda per sottopormi alla tipizzazione. Dovevo essere maggiorenne e fui chiamata un anno dopo. Da quel momento le mie credenziali genetiche sono state messe a disposizione di chi avesse avuto bisogno di un trapianto di midollo osseo simile al mio. Mentre uscivo dall’ospedale, una ragazza mi venne incontro con un volantino dell’AIDO, l’associazione che si occupa ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 26 settembre 2021) Tessera 22240. Non ricordo neanche in che anno ho fatto la mia iscrizione all’AIDO, ma era comunque molto, molto tempo fa. Forse ero da poco maggiorenne, sta di fatto che quella tesserina è passata indenne tra diversi portafogli e borse, viaggiando con me ovunque io abbia messo piede. La cosa andò più o meno cosi: il papà di una mia cara amica morì a causa di una forma di leucemia. Ricordo che fecero il funerale in ospedale e che proprio lì vidi un manifesto in cui si cercavano donatori di midollo osseo. Decisi di fare domanda per sottopormi alla tipizzazione. Dovevo essere maggiorenne e fui chiamata un anno dopo. Da quel momento le mie credenziali genetiche sono state messe a disposizione di chi avesse avuto bisogno di un trapianto di midollo osseo simile al mio. Mentre uscivo dall’ospedale, una ragazza mi venne incontro con un volantino dell’AIDO, l’associazione che si occupa ...

