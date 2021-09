Ue, Intesa Sp prima banca per diversità e inclusione secondo l’indice Refinitiv (Di domenica 26 settembre 2021) Intesa Sanpaolo è la prima banca in Europa, sesta al mondo e unica italiana, tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità secondo il Diversity and Inclusion Index di Refinitiv, l’indice internazionale che valuta 11 mila aziende quotate a livello globale. Il Gruppo si è classificato al 50° posto, in crescita di 26 posizioni rispetto al 2020. L’analisi si svolge esclusivamente su dati pubblici – bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. Refinitiv, società del London Stock Exchange Group, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021)Sanpaolo è lain Europa, sesta al mondo e unica italiana, tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alleil Diversity and Inclusion Index diinternazionale che valuta 11 mila aziende quotate a livello globale. Il Gruppo si è classificato al 50° posto, in crescita di 26 posizioni rispetto al 2020. L’analisi si svolge esclusivamente su dati pubblici – bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave:di genere,, sviluppo delle persone e controversie., società del London Stock Exchange Group, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ...

