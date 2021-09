«The Crown», la regina torna l’anno prossimo (Di domenica 26 settembre 2021) Nuova stagione, nuova regina, ma sempre una lunga pausa (due anni) fra la messa in onda delle nuove puntate della serie più attesa, seguita e premiata degli ultimi anni The Crown. Ad annunciarlo è stata la regina stessa, o meglio la sua nuova interprete: dopo Claire Foy e Olivia Colman tocca a Imelda Staunton diventare una più anziana Elisabetta II. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Nuova stagione, nuova regina, ma sempre una lunga pausa (due anni) fra la messa in onda delle nuove puntate della serie più attesa, seguita e premiata degli ultimi anni The Crown. Ad annunciarlo è stata la regina stessa, o meglio la sua nuova interprete: dopo Claire Foy e Olivia Colman tocca a Imelda Staunton diventare una più anziana Elisabetta II.

