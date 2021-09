Sophie Ellis-Bextor: “Persi la verginità a 17 anni, violentata da un musicista” (Di domenica 26 settembre 2021) L’artista di “The murder on a dancefloor” racconta l’accaduto nel suo libro autobiografico, in cui ripercorre l’incontro traumatico avuto quando aveva soli 17 anni: “Iniziammo a baciarci e prima che me ne rendessi conto eravamo sul suo letto e lui mi stava spogliando. Dentro di me sentivo ripetere un ‘no’, ‘non voglio farlo’, ma non ha fatto alcuna differenza”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) L’artista di “The murder on a dancefloor” racconta l’accaduto nel suo libro autobiografico, in cui ripercorre l’incontro traumatico avuto quando aveva soli 17: “Iniziammo a baciarci e prima che me ne rendessi conto eravamo sul suo letto e lui mi stava spogliando. Dentro di me sentivo ripetere un ‘no’, ‘non voglio farlo’, ma non ha fatto alcuna differenza”. L'articolo proviene da City Roma News.

