Sophie Codegoni sparla dell’ex fidanzato Matteo Ranieri | “L’ho coperto | ma adesso racconto tutto”

(Di domenica 26 settembre 2021)tira in balloal GF Vip 6 Come tutti ben sanno la relazione sentimentale traè durata pochissime settimane. I due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne dopo essere usciti dal programma sono stati insieme all’incirca un mesetto. Nella serata di venerdì, immediatamente L'articolo proviene da KontroKultura.

Lulù Selassié è molto insicura del suo rapporto con Manuel Bortuzzo e dopo avergli fatto una scenata di gelosia perché ha fatto un massaggio a, oggi è andata di nuovo in crisi. La causa? Il ritorno in casa di Aldo Montano. Lunedì, infatti, tornerà al Grande Fratello Vip il campione olimpionico che è uscito qualche giorno fa ...La principessa si è molto ingelosita per un massaggio del ragazzo a. Il loro avvicinamento è stato commentato da tutti, compreso Franco Bortuzzo , il padre di Manuel. L'uomo, ospite ...Lucrezia Hailè ha fatto la sua prima litigata con Manuel Bortuzzo anzi, per meglio dire, la sua prima scenata di gelosia. A infastidire la giovane ...La bella Sophie Codegoni al GF Vip è tornata a parlare del suo ex Matteo, dichiarazioni forti alla quale il ragazzo ha replicato con ironia ed eleganza ...