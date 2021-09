Soleil Sorge nasconde un segreto | tra lei e Gianmaria Antinolfi c’è un altro | Boris Lukov

Leggi su cityroma

(Di domenica 26 settembre 2021) Trac’era un russo Come è emerso al Grande Fratello Vip 6,ha frequentato per alcuni mesi. Tuttavia, l’ex volto di Uomini e Donne ha sempre chiesto all’imprenditore napoletano di non parlare della loro storia. Dietro a tale richiesta, secondo l’ex naufraga, c’era la voglia di L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.