Sassuolo-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Salernitana, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Crisi nera per i neroverdi che vengono da un pareggio e poi tre sconfitte di fila e ai quali manca la vittoria dalla prima giornata. D’altro canto, i campani, ultimi in classifica, hanno ottenuto il primo punticino nell’infrasettimanale e sperano di trovare ora la prima vittoria. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 settembre. Sassuolo-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Fabio Bazzani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ile isudi, match valido per la sesta giornata di. Crisi nera per i neroverdi che vengono da un pareggio e poi tre sconfitte di fila e ai quali manca la vittoria dalla prima giornata. D’altro canto, i campani, ultimi in classifica, hanno ottenuto il primo punticino nell’infrasettimanale e sperano di trovare ora la prima vittoria. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Fabio Bazzani. SportFace.

Advertising

bettogoal : ????Serie A???? Juventus-Sampdoria CET:12:30 Empoli-Bologna CET:15:00 Sassuolo-Salernitana CET:15:00 Udinese-Fiorentina… - Salernogranata : Sassuolo-Salernitana: debutto dal 1^ per Kastanos. Djuric affianca Gondo in attacco - JHTips71 : ? Sassuolo x Salernitana ?? 10:00 ?? Sassuolo -1.0 AH ?? Odd 1.71 ?? 3u at 1xBet ?? Curta se esta comigo nessa! - Regor_02 : Serie A J6 Juventus 3-1 Sampdoria Udinese 0-2 Fiorentina Empoli 1-1 Bologna Sassuolo 2-0 Salernitana Lazio 2-2 Roma… - ScoreDeFoot : Serie A ???? (26/09) Championnat. ? Juventus - Sampdoria ? (12h30) ?? Empoli - Bologne ?? (15h00) ?? Sassuolo - Sale… -