Sassuolo-Salernitana, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 settembre 2021) Alle 15:00 andrà in scena Sassuolo-Salernitana, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Salernitana (4-3-1-2): Belec; Gagliolo, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Coulibaly M., Di Tacchio, Coulibaly L.; Kastanos; Djuric, Gondo. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

