San Marino, referendum storico su depenalizzazione aborto (Di domenica 26 settembre 2021) L'aborto è oggi un reato punibile fino a tre anni di reclusione per la donna e sei anni per il medico che lo compie. Ma di fatto non ci sono mai state condanne perché le donne sammarinesi si recano in Italia per abortire, eludendo così la legge

