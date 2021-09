Salvini e Picca lanciano il progetto per il Distretto Marittimo di Ostia

(Di domenica 26 settembre 2021)X Municipio – Questa mattina ad, presso il porto turistico, il segretario della Lega, Matteo, insieme a Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra, hanno illustrato alla stampa ildi ‘’. “Vogliamo rilanciare il mare di Roma e per fare questo chiederemo al nuovo sindaco di assegnare risorse straordinarie al Municipio X per manutenere e valorizzare il litorale, migliorare i servizi sul territorio, tra cui la Roma-Lido, incentivare il commercio e le Pmi”, ha detto Monica, illustrando il. “Il Comune in attesa anche del completamento della riforma di Roma Capitale, manterrà una sua centralità poiché, oltre ad assegnare i fondi ...

Domenica 26 settembre alle ore 11.30, presso l'Aran Blu Hotel (Lungomare Duca degli Abruzzi, 72), il segretario della Lega, Matteo, insieme a Monica, candidata del centrodestra alla presidenza del X Municipio, presenteranno il progetto 'Distretto Marittimo di Ostia'. L'ingresso alla conferenza stampa sarà regolato ..."Vogliamo rilanciare il mare di Roma e per fare questo chiederemo al nuovo sindaco di assegnare risorse straordinarie per curare e valorizzare il litorale, migliorare i servizi sul territorio tra cui ...Salvini: "Rilanciare il mare di Roma, e per fare questo chiederemo al nuovo sindaco di assegnare risorse straordinarie al Municipio X"