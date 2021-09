Probabili formazioni Sampdoria-Udinese, settima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Udinese, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento alle ore 15 di domenica 3 ottobre per lo scontro tra due squadre reduci da alcune sconfitte e per questo desiderose di tornare a far risultato. Sarà Dazn a trasmettere l’incontro, chi riuscirà ad avere la meglio? Andiamo a scoprire quali saranno le possibili scelte dei due allenatori, D’Aversa e Gotti. QUI Sampdoria – Torna Damsgaard dal primo minuto e Augello rileva Murru che non ha convinto contro la Juventus. Davanti confermata la coppia Caputo-Quagliarella. QUI Udinese – Gotti deve mettere un freno all’emorragia di sconfitte, ma la squadra bene o male sarà la stessa vista contro la ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ledi, match delladi. Appuntamento alle ore 15 di domenica 3 ottobre per lo scontro tra due squadre reduci da alcune sconfitte e per questo desiderose di tornare a far risultato. Sarà Dazn a trasmettere l’incontro, chi riuscirà ad avere la meglio? Andiamo a scoprire quali saranno le possibili scelte dei due allenatori, D’Aversa e Gotti. QUI– Torna Damsgaard dal primo minuto e Augello rileva Murru che non ha convinto contro la Juventus. Davanti confermata la coppia Caputo-Quagliarella. QUI– Gotti deve mettere un freno all’emorragia di sconfitte, ma la squadra bene o male sarà la stessa vista contro la ...

